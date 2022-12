¿The Beatles hablando de ‘Desconocidos’? Este video metió en líos a Camilo Echeverry

Camilo Echeverry hace parte ‘Desconocidos’, el éxito que suma más de cinco reproducciones en YouTube a tan solo cinco días de su lanzamiento.

El proyecto musical une el talento de sus cuñados, Mau y Ricky y del también colombiano Manuel Turizo. La pegajosa canción promete estar en todas las rumbas de los próximos meses.

Como bien saben, los artistas buscan promocionar al máximo sus canciones y sacarle provecho al boom de este momento. Por eso, Camilo publicó un video en Instagram, pero no le salió muy bien.

En el video sale Paul McCartney en una entrevista ‘hablando’ sobre ‘Desconocidos’. Cambió su voz en edición. Así que el mítico integrante de The Beatles terminó ‘flechado’ por la canción.

La reacción de sus fanáticos y de aquellos que no lo conocían no se hizo esperar, algunos lo tomaron con humor, pero los comentarios negativos sobresalen en la publicación.

“A lo bien, que asco; Ya de entrada perdiste la identidad musical para salir con una vaina de estás da lástima realmente; ¿En serio los Beatles? No parce, eso no se hace que coños; No tengo nada en contra de su música, pero falta mucho trabajo aún”, fueron algunos de los comentarios.

¡Ojalá Paul no vea esto por bien de los latinos! escribió otro de los detractores de la publicación. Él quiso tomarlo con humor. Sin embargo, el chiste le salió bien caro.

