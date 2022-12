"Ustedes fueron los que me enterraron", Luis Alberto Posada habló del susto que le pegó a sus fans

Luis Alberto Posada habló finalmente sobre el susto que le pegó a los fans tras promocionar su última canción 'Cajón de fina madera'. El artista había borrado todas sus publicaciones y había dejado solo una en la que aparecía una foto junto a un cenizario.

Los comentarios de los fanáticos preocupados encendieron las alarmas en redes sociales, pues la cuenta del cantante como la de su esposa tenían las mismas características.

Sin embargo, horas después el artista sacó su nueva canción y los fans entendieron que se trataba del contexto sobre el nuevo tema musical que fue dedicado a su padre.

"Acá no se mueve una hoja sin que Luis Alberto Posada diga si está bien o no está bien. Conjeturas que se hizo la gente, nosotros no pusimos que Luis Alberto Posada se había muerto. Obviamente colocamos una imagen del video 'Cajón de fina madera'. Ustedes fueron los que me enterraron, los que me mataron. No hay que creer en todo lo que colocan en las redes sociales", dijo Luis Alberto Posada.

Muchos quedaron encantados con el nuevo tema del cantante, pero otros consideraron que no fue una buena estrategia de marketing.