Video: Jhonny Rivera enamora dando concierto con su perro Max quien se robó todas las miradas

Jhonny Rivera ha tenido un fin de año bastante movido pues el artista ha brindado algunos conciertos a nivel nacional durante el mes de diciembre y uno de estos shows ha quedado en la memoria de muchos de sus seguidores, pues una vez más el cantante demostró el enorme amor que siente por los animales.

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco una filmación en la que se ve al cantante de música popular durante uno de sus tantos conciertos en el que había cientos de personas coreando sus grandes éxitos, sin embargo, su perro Max fue quien se robó todas las miradas y los aplausos.

En el video que ya es viral y fue publicado en la cuenta de Instagram del propio Jhonny Rivera, en la que tiene más de tres millones de seguidores, se puede ver al cantante en tarima y a su lado su mascota Max, un perro lobo de color blanco, quien en varias oportunidades ha demostrado que es fan de su 'papá perruno', pues cuando Jhonny canta el perro aúlla.

Junto a su publicación el artista popular escribió: "¿Qué tal Max de corista?, pregunta que sus fans no demoraron en responder: "Y yo me pregunto por q no todos los artistas hacen esto tener humildad y amor por los animales 😍😍😍 lo amoo don jhonny", "Maxxx se roba show lo siento don jhonny 🫠😍", "El tiene que trabajar para sus croquetas él también sabe q todo cuesta", "Lo mejor, iría a ese concierto pero por ver a max", "Hermoso, eso mejor llévalo como acompañante en todos los conciertos 🤩🐩".

De esta manera parece ser que Max ya tiene millones de seguidores quienes le piden a Jhonny Rivera que lo lleve a cada uno de sus shows para que haga los coros y brindar un concierto inolvidable.

