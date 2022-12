Triste feminicidio en Navidad; mató a su ex y se llevó a la hijita en Bogotá

El pasado 23 de diciembre la joven identificada como Leidy Carolina Navarrete fue encontrada por la Policía y familiares muerta con signos de violencia en su casa; ubicada en la localidad de Bosa, zona limítrofe con el municipio de Soacha. Al parecer, habría sido asesinada por su expareja sentimental de quien se había separado hace tres meses.

Lo que se sabe sobre este caso es que el hombre habría cometido el crimen frente a su pequeña hija de tres años de edad y huyó con ella con rumbo desconocido, por lo que es intensamente buscado.

Hace un día ese man mato a la mujer por qué los que trabajamos con ella sabíamos que el eres un enfermo intenso compulsivo hoy lo que decíamos con risas ahora lo lloramos con lágrimas de sangre mataron a mi amiga por obsesión se llamaba Carolina Navarrete pic.twitter.com/9LXvYpo0T8 — David galeano (@segura__JD) December 24, 2022

El hermano de la víctima, el señor Stiven Pascuas, habló con los medios de comunicación y contó en detalle cómo fue el triste momento cuando encontró a su hermana sin vida en la casa.

"Inicialmente veo en el piso sangre en el cuarto de la lavadora. Cuando me acerco más al cuarto está mi hermana lamentablemente muerta en estado semidesnudo, tenía sus senos expuestos, tenía una media en la boca, tenía sangre en el cuello y ya estaba muerta", aseguró el hermano con voz entrecortada.

Asimismo, la mamá de Leidy, la señora Jackeline Plata dijo con el corazón en la mano: "Asesino, desgraciado, la mató vilmente, me la torturó, me la violó, le dio puñaladas y me la ahorcó".

La familia de la mujer pide justicia, ya que al parecer Leidy Carolina Navarrete habría denunciado en varias oportunidades a su expareja sentimental, pues al parecer, la estaba asediando.

"Ella hizo denuncias por acoso y nunca le tomaron las denuncias por falta de pruebas", aseguró Stiven Pascuas.

El hermano de la víctima también reveló que el hombre habría contactado a su mamá para contarle lo que al parecer había hecho: "Le dijo a la mamá 'la cagué la cagué'. Eso fue lo único que nos dijo ella".

