VIDEO: Yeison Jiménez despidió con profunda tristeza a Darío Gómez y recordó su última conversación

En medio del homenaje a Darío Gómez en Medellín por su muerte, el cantante de música popular Yeison Jiménez relató para La Kalle su sentir tras la noticia.

El artista aprovechó para mencionar que el pasado 26 de julio, fecha en la que falleció 'El rey del despecho', él estaba celebrando su cumpleaños número 31.

"Uno sabe que todos en algún momento nos tenemos que ir, pero yo no pensé que justo el día de mis cumpleaños se me iba a ir Darío Gómez", contó.

Jiménez destacó el trabajo del fallecido cantante con la música popular y lo denominó como el creador del género.

"Es el hombre que crea un género porque no sé si sabías que él fue el primero que le puso acordeón, trompetas y violín a la música popular; eso era música carrilera cuando eso", agregó el intérprete de 'Ni tengo ni necesito'.

El artista además recordó la última conversación que tuvo con Darío Gómez; compartieron tarima ese día.

"Me abrazó y me dijo 'ustedes son los que deben continuar con mi legado porque tu Yeison eres muy bueno, eres un gran cantante'", finalizó el artista sin antes mencionar que la repentina muerte del artista lo entristece mucho.

"No estaba preparado, ni me gusta la idea de pensar que no lo voy a volver a ver cantar", puntualizó.