¡Vuelve y juega! MALUMA y su nueva confusión geográfica

No sabemos si el cansancio le jugó una mala pasada a Maluma, en su más reciente video confundió los continentes de Asia y Europa.

Publicidad

“Saludos desDe Israel, estamos en nuestro último concierto de Europa” dice el reguetonero desde Tel Aviv.

Publicidad

El cantante ha logrado llevar su música alrededor del mundo, no lo culpamos. Pero como ustedes saben, las redes no perdonan nada y a los pocos minutos de su video los comentarios no se hicieron esperar.

Publicidad

Sin importar el lugar donde se encuentre, Colombia celebra que este embajador del reguetón siga cumpliendo sus sueños y llevando algo de nuestro país a todos los continentes.

Publicidad