¿Y ahora? Las fuertes CRÍTICAS que recibe Sebastián Yepes por su nuevo amor

Sebastián Yepes se involucró sentimentalmente con Alejandra Tamayo. Sin embargo, en sus redes sociales no ha publicado nada con la presentadora, lo que despertó las críticas de algunos usuarios.

Cuando queremos ver fotos de la pareja, basta ir al Instagram de Tamayo para ver el idilio que están viviendo.

Pero en la cuenta del artista no hay 'rastro' de la paisa.

Otro hecho que causa 'debate' en redes sociales es que las fotos de su exesposa siguen intactas, Tuti Vargas aparece muchas veces en su perfil, mientras que ella sí eliminó y ocultó la mayoría de sus fotos con él.

Si bien las redes sociales no reflejan lo que realmente pasa en los corazones y en sus vidas, estos hechos sí causan la curiosidad y los comentarios mal intencionados de algunas personas.

"¿Por qué nunca pones fotos con tu novia?, yo creo que no has superado a Tuti, yo de ti no subo nada con él, no te da tu lugar", son algunos de los comentarios más comunes en los perfiles de la pareja.

