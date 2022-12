Así es la secta SEXUAL por la que los FAMOSOS pagan un platal

Personajes de Silicon Valley, Hollywood y Wall Street asisten puntualmente a estos encuentros confidenciales que se llevan a cabo en lujosas mansiones de Los Ángeles, Nueva York y Cannes. El encanto radica en la posibilidad de explorar el sexo a través de muchas habitaciones adecuadas para cumplir cualquier deseo, sexualmente hablando.





Como en la película protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, “Ojos bien cerrados”, dentro de las mansiones se viven cenas y bailes enmascarados que terminan en orgías, sadismo y bondage, una práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo. El excéntrico evento se hace conocer como el ‘Snctm’ , que significa santuario en latín.





No existen límites sexuales en este club, pero como toda sociedad ‘secreta’ se deben cumplir y respetar ciertas reglas si los socios quieren seguir disfrutando de dichos placeres. Una de las más importantes es pedir el consentimiento del otro para iniciar el desenfreno. Es motivo de destierro para siempre el incumplimiento de esa regla máxima.





En una fiesta de este calibre, no es difícil ver en ropa interior a modelos y actrices esperando a que los hombres, siempre vestidos de etiqueta, las pretendan.





Un hombre, puede llegar a pagar por evento entre 1500 y 1900 dólares o adquirir la membresía anual. Cabe anotar que las mujeres no pagan un centavo para ingresar.





El club conocido como ‘Snctm’ existe desde hace cuatros años y fue creado por el empresario Damon Lawner, quien vio un sólido negocio al ofrecer un espacio de libertad erótica a personas económicamente exitosas.





Medios internacionales afirman que artistas como Lindsay Lohan, Justin Bieber y Miley Cyrus, son algunos de los artistas que se han dado una ‘vueltecita’ por esta llamativa ‘secta sexual’.