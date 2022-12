‘Benito’ de ‘Pasión de Gavilanes’ se encuentra hospitalizado por COVID-19

El actor Giovanni Suárez quien interpreta a ‘Benito’ en ‘Pasión de Gavilanes’, se encuentra hospitalizado en una UCI por Coronavirus.

Mediante una publicación en Instagram, el artista señaló como se sentía y su estado de salud preocupa a sus seguidores y seres queridos.

“Me van a meter a la UCI, quedo totalmente incomunicado; les pido a mis fans, a mis amigos, a los que me quiera que por favor me pongan en sus cadenas de oración, para que el Señor me saque de esta”, indica Giovanni.

Mediante algunas historias en la red social de Instagram el famoso ‘Benito’ solicitó que por favor lo incluyeran en las cadenas de oración.