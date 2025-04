Cámara de seguridad captó robo en panadería de Suba a plena luz del día

Todo quedó grabado. El video de un atraco en una panadería del barrio Villa del Prado, en la localidad de Suba, Bogotá, se volvió viral en redes sociales tras mostrar el momento exacto en que un hombre, armado y sin ningún tipo de prisa, entra al establecimiento, intimida a los presentes y sale con las pertenencias de un cliente como si nada.

La grabación de una cámara de seguridad muestra al individuo, con gorra negra, camisa blanca y pantalón oscuro , ingresando a la panadería el martes 1 de abril.

Apenas cruza la puerta, saca un arma de fuego y de inmediato apunta a quienes estaban en el lugar. Sin ocultar su rostro, se dirige hacia uno de los comensales, lo encañona y le arrebata una cadena —que se presume era de oro— y un teléfono celular.

Una pareja que estaba sentada en una de las mesas se queda completamente quieta, paralizada por el susto, sin saber cómo reaccionar.

En el fondo, un joven que trabajaba allí, aparentemente menor de edad, también es intimidado por el sujeto. El hombre le hace señas con el arma para que se meta al fondo del local, lejos de la escena principal. El muchacho, visiblemente nervioso, obedece sin mencionar palabra.

Piden a las autoridades dar con el responsable

Aunque la acción dura apenas unos segundos, el video ha generado gran revuelo. La claridad de las imágenes ha permitido que cientos de usuarios en redes sociales compartan capturas del rostro del hombre, con la esperanza de que alguien lo reconozca y dé aviso a las autoridades.

Lo más inquietante del caso es la tranquilidad con la que actúa el responsable. No corre, no se esconde, no tapa su cara, ni siquiera se inmuta por las cámaras de seguridad. Parece tenerlo todo calculado.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, pero los vecinos del sector ya se están moviendo por su cuenta. En grupos comunitarios y redes sociales están circulando las imágenes del sujeto para ayudar a identificarlo . Algunos incluso aseguran haberlo visto antes en los alrededores, aunque por ahora no hay confirmaciones ni capturas.

Los habitantes de Villa del Prado piden más presencia de las autoridades en la zona, argumentando que no es la primera vez que ocurren hechos de este tipo.

