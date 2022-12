¿Cómo CALMAR a un bebé que está llorando en segundos?

No es un secreto que no hay nada más desesperante que un bebé que llora y no se calma con nada.

Daniel Eisenman, un usario de YouTube, compartió un video en el que enseña un truco que sería de mucha ayuda para aquellos padres, especialmente los primerizos, que pasan por esto.

En el video está él junto a su bebé, de tan solo unos meses, que no para de llorar, pero al pronunciar la sílaba “Om” de forma prolongada, el pequeño silencia sus sollozos y cae en un profundo sueño.