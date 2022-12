Conozca a Zach Morris, el gringo que más AMA y conoce a Colombia

Zach Morris es un estadounidense reconocido por sus divertidos videos en los que muestra sus aventuras como viajero. Sin embargo, al llegar a Colombia vio un país maravilloso, rico en paisajes, gente amable, mujeres bonitas y lleno de oportunidades.

El también youtuber concedió una entrevista al programa En Directo de CNN en español y contó cómo surgió su pasión por vivir y viajar por Colombia.

"Estaba buscando aventura, nuevas cosas que me iban a servir en varios aspectos de la vida. Soy afortunado porque no tenía un concepto antes de Colombia y lo único que había escuchado era que allí vivían mujeres muy bonitas, no quedé decepcionado y me enteré de un estilo de vida diferente al que estoy acostumbrado en Estados Unidos", aclaró Zach.

Asegura que es un embajador calificado para decir cosas buenas de Colombia y quiere ser un puente para hablarle de este país a los estadounidenses. Por esta razón, está trabajando en una estrategia para lograrlo.

"El estilo de vida de Colombia me ha impactado mucho, el sentido de comunidad y familia. El compartir o convivir con las personas era dificil al principio, pero con el tiempo el conectar con las personas me ha servido bastante. La gente siempre me ha tratado bien, nunca han sido groseros y nunca me han hecho sentir como si no fuera colombiano", aclaró.

Esta es la entrevista completa

Estos son algunos videos de Zach Morris en YouTube

