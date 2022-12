Así quedaron los grupos del MUNDIAL 2018

La Copa del Mundo se disputará en Rusia del 14 de junio al 15 de julio.



Grupo A: Rusia - Uruguay - Egipto - Arabia Saudita

Grupo B: Portugal - España - Irán - Marruecos

Grupo C: Francia - Perú - Dinamarca - Australia

Grupo D: Argentina - Croacia - Islandia - Nigeria

Grupo E: Brasil - Suiza - Costa Rica - Serbia

Grupo F: Alemania - México - Suecia - Corea del sur

Grupo G: Bélgica - Inglaterra - Túnez - Panamá

Grupo H : Polonia - Colombia - Senegal - Japón

Estos serán los partidos de Colombia en Rusia 2018:



Colombia vs Japón



Fecha: Martes 19 de junio.

Hora: 10 a.m.

Estadio: saransk





Polonia vs Colombia



Fecha: Domingo 24 de junio.

Hora: 1 p.m.

Estadio: Kazán





Rusia vs. Colombia

Fecha: Jueves 14 de junio.

Hora: 10 a.m.

Estadio: Luzhnikí (Moscú)







