Atlético Nacional busca el título en la final ante un Tolima que dará la pelea ante su hinchada

El Atlético Nacional buscará el domingo su decimoséptimo título de la liga colombiana cuando visite en el partido de vuelta de la final al Deportes Tolima, que a pesar de haber perdido 3-1 en la ida se rehúsa a rendirse y dará la pelea ante su público.

Los 'Verdolagas', dirigidos por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, tratarán de mantener la diferencia y para ello el estratega contará con todos sus hombres, pues el equipo llega al partido definitivo sin ningún futbolista lesionado o suspendido.

En esa línea se espera que aparezcan como titulares el joven portero Kevin Mier, una de las figuras de la ida; el lateral Yerson Candelo, que sueña con ganar el premio Puskas por el gol que hizo en el primer partido; el centrocampista Sebastián Gómez, y el veterano extremo Dorlan Pabón.

El equipo de Medellín tratará así de romper una sequía de cinco años sin ganar la liga colombiana, pues la última vez que lo consiguió fue en el Torneo Apertura de 2017 cuando era dirigido por Reinaldo Rueda y venció en la final al Deportivo Cali.

Desde entonces, el equipo solo había disputado una final: la del Torneo Apertura de 2018 en la que perdió, justamente, con el Deportes Tolima, razón por la cual de conseguir el resultado esperado por el técnico y los aficionados también obtendrán revancha.

Sin embargo, el conjunto de Ibagué, entrenado por Hernán Torres, es consciente de que a pesar de haber caído en Medellín no hay nada perdido.

"Esto no ha terminado. La diferencia es de dos goles, faltan 90 minutos", expresó Torres, quien agregó que su equipo ha demostrado que "no se vence y no se rinde".

Para este partido, el estratega contará con la base del equipo que le ha permitido al Deportes Tolima ser el mejor equipo del año en el país y en la que figuran, entre otros, el portero ecuatoriano Alexander Domínguez, el central Julián Quiñones, el centrocampista Brayan Rovira y el delantero Michael Rangel.

También se espera que reaparezca el extremo Jeison Steven Lucumí, exjugador del Elche que se perdió el duelo de ida de la final por temas personales y que de estar disponible será una ficha clave para el equipo de Ibagué en la búsqueda de su cuarto título.

Los dirigidos por Hernán Torres están disputando su tercera final consecutiva de liga. En la primera vencieron a Millonarios, mientras que en la segunda, disputada en diciembre del año pasado, cayeron con el Deportivo Cali.

Es por eso que el domingo, el Deportes Tolima tratará de remontar en un estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, que se prevé esté lleno para levantar su cuarta liga colombiana y ratificar que es el mejor equipo de Colombia en la actualidad.