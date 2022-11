Benzema queda fuera del Mundial Qatar 2022 por lesión

Karim Benzema , quien es la estrella de la selección francesa, fue apartado de la lista de convocados para defender el título mundialista como la mejor selección del mundo.

Así lo dio a conocer la federación francesa de futbol a través de un tweet, en el que indicó que sufrió una lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo, así mismo indicó que todo el equipo comparte la tristeza del delantero del Real Madrid y le desea una pronta recuperación.

Esta no será la primera decepción de Benzema en las competiciones en las que juega para su país, ya que no estuvo en los convocados para afrontar el Mundial de Sudáfrica 2010, por no ser titular indiscutible de su club, el real Madrid; así mismo, 4 años después a pesar de ser titular indiscutible de ´les blues´ y anotar 3 goles en fase de grupos, no pudo evitar la eliminación a manos de una Alemania imparable en cuartos de final; la última ausencia del francés se dio para la Eurocopa 2016 a la que no fue convocado por un escándalo de chantaje.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Francia es una de las selecciones que más se vio afectada por bajas para competir en el Mundial de Catar; a la baja de Benzema se les suma las de Christopher Nkunku, Presnel Kimpembé, N’Golo Kanté y Paul Pogba, nombres importantes y figuras para Francia.

Recordemos que ´los Galos´ debutarán el 22 de noviembre ante Australia, pero el partido que supone mayor dificultad para la selección francesa será el que jugará el 26 de noviembre contra Dinamarca, un rival que ha venido aumentando su nivel y que quedó primero en su grupo en las eliminatorias ya que cuenta con su figura Christian Eriksen para afrontar la competición.

Sin duda alguna no es solo una pérdida para los franceses si no para el espectáculo que supone el Mundial hecho en Catar, que ahora no solo debe lidiar con las acusaciones por presuntas faltas a los Derechos Humanos y por sus restricciones, si no también la ausencia de varias figuras importante a nivel de marketing e imagen para la competencia, como lo es en este caso perder al mejor jugador del mundo.

