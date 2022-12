Diego Maradona fue OPERADO dos veces esta semana

Hace pocos días, Diego Maradona fue operado por su dentista el Dr. Braverman. El exfutbolista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

El reposo de este referente sirvió para que reflexionara sobre la Selección argentina y el periodismo deportivo de su país, claro, a muchos no les cayó muy bien los comentarios.

“Con respecto a la Selección argentina, quiero decir que me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos. Yo me acuerdo de sus comienzos, cuando yo todavía jugaba y pareciera que ahora él ya no me conociera”, escribió.

Lamentó que no lo tengan en cuenta como técnico de la Selección, que él no sea uno de los candidatos a ‘luchar’ por ese puesto.

“De todas maneras yo tengo un contrato de 3 años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida”, concluyó.

