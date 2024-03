Falcao García, indeciso por su futuro: ¿Millonarios o River?

El fútbol no se detiene y aunque los hinchas de Millonarios viven hoy una crisis deportiva con su equipo, desde España volvieron a sonar buenas noticias que los vuelve a ilusionar. Se trata de Radamel Falcao García, también conocido como 'El tigre', goleador histórico de la Selección Colombia.

El legendario delantero habló con ‘BolaVIP’ sobre su futuro, dejando claro que su mente está en España y en lograr la salvación con el Rayo Vallecano y al culminar su estadía en este club madrileño, pensará a qué equipo sumarse, confirmando que no piensa retirarse aún del fútbol, una buena noticia para los amantes de este hermoso deporte.

En la entrevista, Falcao dejó claro que quiere volver al futbol suramericano y reveló que hay un equipo con el que sueña cerrar su carrera: "River Plate tiene un lugar especial en mi corazón. Claro que me gustaría regresar. Pero hay muchos factores a tomar en cuenta", aunque demostró su humildad y reconoció el trabajo de su compatriota, "Ellos tienen un delantero como Miguel Borja que está marcando muchos goles. Desconozco si la necesidad del club es incorporar a un delantero", algo que para muchos es descabellado, ya que dan por hecho de que Falcao tiene las puertas abiertas en Argentina.

Otra de las preguntas que respondió el atacante colombiano fue su conexión con Millonarios y la posibilidad de terminar su carrera en Colombia, teniendo en cuenta que ya hubo un acercamiento con el jugador y además se sabe que el jugador tiene un cariño por el club y su gente.

Publicidad

Sin embargo, aunque no le cerró la puerta a la posibilidad, su respuesta no dio claridad sobre si para él es una buena opción llegar al equipo 'Embajador': "La gente de Millonarios siempre me ha transmitido mucho cariño. Es una de las posibilidades. En su momento hablé con Gustavo Serpa (máximo accionista de la institución) y estoy en contacto con él. En su momento se volverá a hablar y se valorará si existe la posibilidad. Ahora es muy anticipado y yo estoy pensando únicamente en Rayo Vallecano".

Te puede interesar: House Tour con Rafa Pérez ¡Nos invitó a comer butifarra!