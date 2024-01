Lluvia de memes por estatua de Falcao en Santa Marta

En medio de la costa caribeña colombiana, en la pintoresca ciudad de Santa Marta, surge un proyecto monumental que busca rendir tributo al destacado goleador Radamel Falcao García. Sin embargo, la estatua que está tomando forma ha desatado una ola de comentarios y divertidos memes en las redes sociales, donde los usuarios expresan su opinión sobre la apariencia de la escultura, la cual aún se encuentra en proceso de construcción.

A pesar de que la estatua de Falcao no ha sido completada y aún falta pulir algunos detalles, las críticas en las plataformas digitales no se han hecho esperar. Usuarios en redes sociales han señalado que la figura no logra capturar la esencia del "Tigre", como cariñosamente se conoce al máximo goleador de la selección colombiana. La polémica ha generado comparaciones ingeniosas y comentarios jocosos en X, anteriormente conocido como Twitter.

En un curioso giro, algunos internautas han recordado la icónica escena de la serie de televisión 'Pasión de Gavilanes', donde los hermanos Reyes construían una casa de manera poco convencional. Estos usuarios han relacionado la aparente falta de similitud entre la estatua y Falcao con la torpeza de los personajes al colocar los ladrillos en la serie.

Además de las comparaciones cómicas, ha surgido una curiosa analogía entre la vida personal del delantero del Rayo Vallecano y la estatua en construcción. Un usuario de X afirmó de manera humorística que la escultura de Falcao ya tiene tres "hijos" en Santa Marta y está asumiendo responsabilidades parentales. Cabe destacar que Falcao García tiene cinco hijos con su esposa Lorelei Tarón, lo que añade un toque peculiar a la situación.

Otro aspecto que no pasó desapercibido en las redes sociales fue la comparación facial de la estatua de Falcao con figuras públicas como el reconocido narrador de fútbol Eduardo Luis y el futbolista James Rodríguez, quien actualmente juega en el Sao Paulo y es el número '10' de la Selección Colombia. Estas comparaciones han alimentado la controversia en torno a la fidelidad del retrato escultórico del famoso goleador.

En medio de risas y comentarios divertidos, la estatua de Falcao García en Santa Marta se convierte en un fenómeno viral que sigue captando la atención de usuarios de redes sociales, generando una peculiar conversación en torno a la interpretación artística y la representación fiel de las personalidades en el ámbito público.

Imagen exclusiva de los escultores, trabajando en la estatua de Falcao. pic.twitter.com/lGPehimkSw — Alexandra C. Barragán. (@Surikologa) January 16, 2024

La estatua de Falcao en Santa Marta.

No diré nada☹️ pic.twitter.com/HPa9rCh0PK — MELVIN MAURY (@melvin_maury5) January 14, 2024

Y sí lo que realmente hizo Geraldine fue la estatua de Falcao? 🧐 pic.twitter.com/M7BNNDV322 — Gavioto (@HuevoPorSopa) January 15, 2024

