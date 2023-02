Partido de América de Cali Vs. Junior fue reprogramado por el concierto de Romeo Santos

Romeo Santos llegará de nuevo a Colombia luego de cuatro años de ausencia. El artista nacido en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos, se reencontrará con su público en tres fechas para las cuales ya tiene la mayoría de boletería vendida.

El primer concierto en el país será el próximo sábado cuatro de marzo en la ciudad de Cali en el Estadio Pascual Guerrero, motivo por el cual el partido de América de Cali Vs. Junior fue reprogramado.

Así lo anunciaron en la página oficial de Twitter del equipo con un comunicado de prensa oficial en el que se leía lo siguiente: "América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general, que los siguientes partidos han sido aplazados debido a que el Pascual Guerrero no estará disponible: América Femeninos Vs. Atlético Bucaramanga (Fecha 4) y América Vs. Junior (Fecha 7). Estaremos informando las nuevas fechas de estos compromisos una vez sean reprogramados oficialmente".

📄 Comunicado oficial | Partidos aplazados. pic.twitter.com/nUbNcrPGl6 — América de Cali (@AmericadeCali) February 27, 2023

Publicidad

Gira de Romeo Santos en Suramérica

Romeo Santos está realizando la gira por Suramérica que lleva por nombre 'Fórmula Vol. 3', con la que también visitará la ciudad de Bogotá el próximo 7 y 8 de marzo.

La gira tiene el nombre de su quinto trabajo discográfico como solista y tiene esperadas colaboraciones musicales con artistas de talla internacional como Rosalía, el mexicano Christian Nodal, Justin Timberlake, Chris Lebron, Luis Miguel del Amargue, El Lápiz Consciente, Ramón Orlando, Toño Rosario, Rubby Pérez, y Fernando Villalona.

Publicidad

La visita del artista al país ha sido esperada por cientos de fanáticos que sueñan cantar temas como 'Propuesta indecente', 'Eres mía', 'La diabla', 'Odio', 'You', 'Ella y yo', 'Obsesión', entre otras.

Aunque el cantante tiene varias funciones en Colombia, su concierto más esperado es el del próximo 8 de marzo, fecha en la que se celebra el Día de la Mujer. Para este gran evento, La Kalle 96.9 está regalando entradas y es muy sencillo ganar, solo tienes que escuchar los programas en vivo o llamar al 6528525 e inscribirte.

Te puede interesar: Horóscopo: signos más perezosos del zodiaco