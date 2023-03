Pulla del Pibe Valderrama a Juan Fernando Quintero: “Este pelao sí es bobo”

El futbol colombiano no para y la lucha por el título de la Liga BetPlay es más intensa que nunca, con sorpresas como el Boyacá Chico en lo más alto de la tabla y equipos grandes como Junior y Deportivo Cali en las peores posiciones, incluso con miras hacia la tabla del descenso.

Por este motivo las críticas hacia estos equipos son un pan de cada día, incluso esta situación hizo que el Junior decidiera prescindir de las funciones de Arturo Reyes como técnico y contrató al reconocido entrenador Hernán Darío 'El bolillo' Gómez, quien tendrá la responsabilidad de sumar de a 3 en lo que queda de la Liga.

Uno de los referentes del equipo barranquillero es Juan Fernando Quintero , quien llegó desde argentina para reforzar al equipo tiburón, pero que hasta el momento solo lleva un gol en el torneo. El jugador está en el ojo del huracán por no hacer parte de la convocatoria del quipo para enfrentar a Independiente Santa Fe.

A esto se le suma que la razón por la que no jugó tiene que ver con su recuperación para hacer parte de la Selección Colombia , que enfrentara dos partidos antes selecciones asiáticas en una jornada de amistosos internacionales, pero al parecer ni siquiera jugará esos encuentros.

Con respecto a esto, una leyenda del futbol colombiano, como lo es el Carlos 'El Pibe' Valderrama , dio su opinión sobre el particular abandono de Juan Fernando a la nómina del Junior: “Este pelao’ sí es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso, buscando lo mejor que tenemos y entonces va lesionado para no jugar. Eso no lo entiendo”, haciendo referencia a que si no se encontraba bien no debería haber sido convocado.

Igualmente, aclaró que apoya la noción de que lo más importante para un jugador debe ser la selección de su país, pero siempre y cuando vaya en las mejores condiciones para aportar lo mejor: “Primero es el país, la Selección. Eso no lo podemos cambiar. Voy a la Selección, pero si estoy bien. Si voy a jugar contra Santa Fe y no me meten por lesión, no puedo viajar con la Selección”.

☀☕ “Primero es la selección, pero si estoy bien (…) Este pelaó si es bobo, porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces voy a ir lesionado para no jugar” Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, exfutbolista colombiano habla de la lesión de Juan Fernando Quintero.#PrimerToque pic.twitter.com/CkkyRGgXyo — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 23, 2023

