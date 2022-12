Dos mujeres protagonizaron aterradora pelea en plena vía pública: "Me vio la cara de mari$%#"

Las situaciones de intolerancia cada vez son más notorias y se viralizan por medio de las redes sociales, este es el caso en el que dos mujeres protagonizaron aterradora pelea en Bucaramanga.

Por medio de la plataforma de Twitter se compartió la filmación en la que se ve a dos mujeres agarradas por el pelo y dándose puños en diferentes lugares del cuerpo mientras los transeúntes que se movilizaban por la zona miraban sin hacer nada.

Según varios internautas esta pelea se originó debido a una deuda de dinero que una de las mujeres no había cancelado, hecho que habría hecho enojar a la otra persona y reaccionar de esta manera.

Lo que se sabe es que la situación ocurrió en la carrera 17 con calle 45 en plena hora pico pues en la filmación se vio varias hileras de carros y motos esquivando a las mujeres que peleaban en la vía por donde transitan los vehículos.

Mientras varias personas miraban la pelea sin evitar calmar a las mujeres, un motociclista que pasaba por allí decidió bajarse e intentar separarlas para que no siguieran peleando.

En un momento de la filmación se le escuchó decir a la mujer que vestía camiseta rosada: "¿Me vio la cara de marica?. ¿Cuándo me va a pagar, p*roba?".

Varios usuarios que vieron el video en las redes no evitaron dejar sus opiniones al respecto: "Pues al menos están peleándose por plata y no por hombres", "La violencia no es la solución, ¿por qué? Después del incidente, la joven de camisa rosada no recibirá su dinero de vuelta, sino una demanda por lesiones personales", "… duele mucho más la indiferencia de los que miran y se van 😞", "no es indiferencia, si alguien llega a meterse puede que el problema sea peor para el, así que es mejor evitar y que ellas resuelvan sus asuntos o que lo hagan las autoridades...".

#Bucaramanga | Por una deuda pendiente se fueron a los golpes dos mujeres en la carrera 17 con 45. pic.twitter.com/5kIhaeyZp5 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 21, 2022

