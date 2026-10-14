Banco Popular remata carros modelos Nissan, Chevrolet y Renault; hay desde $ 23 millones

Comprar un carro suele representarte un gasto significativo en el presupuesto personal o familiar, especialmente si buscas un automotor de modelo reciente sin tener que asumir el precio comercial de un concesionario.

Ante este escenario, las subastas virtuales se han consolidado como una alternativa conveniente para quienes desean encontrar opciones con valores base inferiores a los del mercado tradicional.

Puedes leer:¿Sin plata para la declaración de renta? Salvavidas de la DIAN da hasta 5 años para pagar

Publicidad

En esta oportunidad, el Banco Popular abrió un proceso de remate público de vehículos a través de su plataforma virtual El Martillo, permitiéndote presentar ofertas desde cualquier lugar de Colombia.



La subasta estará disponible únicamente hasta el próximo 15 de octubre de 2026, por lo que es clave que conozcas los requisitos y los lotes publicados antes de tomar una decisión.



¿Cuáles son los carros disponibles en la subasta del Banco Popular y cuánto cuestan?

Dentro del catálogo publicado para este remate virtual, encuentras vehículos de marcas reconocidas como Nissan, Chevrolet y Renault.

Los precios base de las ofertas inician en \( 23'700.000 y se extienden hasta los \) 38'500.000, según el modelo, el color y las características de cada unidad.

Nissan Juke modelo 2013: Este vehículo es de color gris y cuenta con placas terminadas en HWP385. Se encuentra publicado con un valor base de $ 23'700.000. En cuanto a su documentación, el SOAT tiene vencimiento el 25 de mayo de 2027 y su revisión técnico-mecánica está vigente hasta el 13 de agosto de 2027.

Este vehículo es de color gris y cuenta con placas terminadas en HWP385. Se encuentra publicado con un valor base de $ 23'700.000. En cuanto a su documentación, el SOAT tiene vencimiento el 25 de mayo de 2027 y su revisión técnico-mecánica está vigente hasta el 13 de agosto de 2027. Chevrolet Onix sedán modelo 2025: Presenta un color plata tiburón y placas POW655. Su precio base fijado es de $ 36'200.000. El SOAT vence el 30 de julio de 2027 y la revisión técnico-mecánica el 1 de agosto de 2030.

Presenta un color plata tiburón y placas POW655. Su precio base fijado es de $ 36'200.000. El SOAT vence el 30 de julio de 2027 y la revisión técnico-mecánica el 1 de agosto de 2030. Renault Logan sedán modelo 2026: Automotor de color gris identificado con placas PRT170. Su valor base de salida en el remate es de $ 38'000.000. La fecha de vencimiento del SOAT es el 20 de junio de 2027, mientras que la revisión técnico-mecánica rige hasta el 24 de junio de 2030.

Automotor de color gris identificado con placas PRT170. Su valor base de salida en el remate es de $ 38'000.000. La fecha de vencimiento del SOAT es el 20 de junio de 2027, mientras que la revisión técnico-mecánica rige hasta el 24 de junio de 2030. Chevrolet Onix sedán modelo 2025: En tono blanco niebla y con placas PWM110. Está disponible con un valor base de $ 38'500.000. Cuenta con SOAT vigente hasta el 31 de agosto de 2027 y revisión técnico-mecánica hasta el 1 de septiembre de 2030.

Remate de vehículos en Banco Popular: Cómo participar en la subasta virtual de El Martillo Foto: El Martillo

Publicidad

Ten en cuenta que estos montos corresponden a las cifras base fijadas para iniciar la puja. El costo final que pagará el comprador dependerá exclusivamente de la cantidad y del monto de las ofertas recibidas durante el evento.

Puedes leer:¿Te toca declarar renta en 2026? La DIAN confirma desde qué salario y las fechas clave

Publicidad

¿Cómo participar paso a paso en la subasta virtual de El Martillo?

Si te interesa postularte por alguno de estos automotores, debes realizar el trámite de manera digital ingresando a la plataforma oficial de El Martillo del Banco Popular (elmartillo.com.co). El procedimiento exige cumplir con los siguientes pasos y requisitos:

Registro de usuario: Ingresa a la página web de El Martillo y completa tu registro en el sistema antes de iniciar la puja. Cuenta bancaria con pago por PSE: Para realizar las transacciones financieras requeridas en la subasta, debes disponer de una cuenta corriente o de ahorros activa en cualquier entidad bancaria de Colombia que esté habilitada para hacer pagos mediante la red PSE. Depósito de garantía previo: Es obligatorio efectuar un depósito de dinero previo para poder participar en la subasta. El monto de este pago depende directamente del valor del carro elegido y de las condiciones estipuladas para cada lote. Se aconseja realizar este pago preferiblemente el día anterior al evento para evitar demoras o bloqueos en el sistema al momento de ofertar. Revisión de incrementos e inicio de pujas: Antes de enviar una cifra, revisa el valor base del vehículo y el incremento mínimo aceptado por la plataforma. El sistema únicamente registrará propuestas que superen el monto exigido por la subasta. Horarios de oferta: Las pujas virtuales quedan habilitadas a partir de las 12:00 del mediodía del día anterior a la fecha fijada para el cierre del lote, y permanecen abiertas hasta que se oficialice la última oferta válida antes de finalizar la subasta.

Antes de formalizar cualquier propuesta monetaria, se recomienda revisar en detalle el estado del automotor, la documentación, los requisitos de pago y las reglas completas del remate para evaluar si el valor de la puja resulta conveniente frente a las ofertas actuales del mercado.