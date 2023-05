Cómo pagar el impuesto vehicular 2023 con descuento: te contamos el paso a paso

Uno de los gastos que tendrán los conductores es el impuesto vehicular 2023 , el cual, según la Secretaría Distrital de Hacienda, tendrá plazo de pago oportuno hasta el viernes 2 de junio. Hasta ese día muchos tendrán el descuento del 10%.

Es por eso que decidimos tararte el paso a paso para que puedas realizar el pago y obtener el descuento, que viene muy bien teniendo en cuenta que para muchos se vienen más gastos como el SOAT o la revisión tecnomecánica y de emisión de gases.

Es importante resaltar que este trámite corresponde únicamente a los ciudadanos que tengan vehículos con matrículas de la ciudad de Bogotá y que la fecha limite de pago es el 28 de julio.

Lo primero que debes hacer es generar la factura en línea, para ello es importante que estés registrado en el sitio web de la secretaría de Hacienda. Una vez dentro debes ir a la opción 'contribuyente', luego seleccionar 'declaraciones'.

En este paso debes elegir la opción 'Generar declaración', indicar el año gravable 2023 y selección el impuesto vehicular. Finalmente, debes dar a la opción 'calcular', teniendo en cuenta que para las personas naturales aplica la opción 'solo firma' y para las personas jurídicas 'agregar firmas'.

Por último, simplemente debes elegir la opción 'presentar declaración', allí podrás descargar el formulario para poder pagar el impuesto, ya sea en una sucursal bancaria o a través de la Oficina Virtual. Para ello debes ingresar a la opción 'descarga y paga', diligenciar todos los datos como placa, NIT y después darle 'buscar' para que arroje la información para efectuar el pago.

Cabe resaltar que algunas veces la factura no aparece ni en la web ni llega a la diligencia, esta es la razón según la secretaría de Hacienda: “Vehículos con información incompleta o que fueron comprados a finales del año 2022 o comienzos de 2023, por lo que la información correspondiente a avalúo y demás datos necesarios no han sido enviadas u homologada en las tablas del Ministerio de Transporte. Siendo así, la Secretaría de Hacienda, al no contar con esa información completa, no pudo expedir la factura y por ello debes informar a la entidad haciendo una declaración a través de la Oficina Virtual o de manera presencial con la documentación del vehículo y propietario”.

