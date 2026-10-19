Secreto de BTS en El Campín que destapó el ARMY; salpica a la administración de la ciudad

El concejal de Bogotá Juan David Quintero hizo pública una grave denuncia a través de sus redes sociales y medios de comunicación, revelando que la famosa banda surcoreana BTS habría desembolsado una cifra astronómica cercana a los 900.000 dólares para el mantenimiento y recuperación de la gramilla del estadio.

Puedes leer: Filtran imágenes de la gramilla de El Campín después de los conciertos de BTS

Publicidad

Sin embargo, la gran incógnita que hoy rodea a la capital es qué pasó realmente con esos recursos y por qué la cancha terminó destruida.



¿Qué denunció el concejal Juan David Quintero sobre BTS y la gramilla del estadio El Campín?

El concejal Juan David Quintero expuso en El Klub de La Kalle que, más allá del pago habitual por el arrendamiento del escenario deportivo y los porcentajes normativos de uso, existió un rubro adicional por parte de los organizadores del concierto de BTS.



Al tratarse de un montaje de gran magnitud con una tarima 360 grados que cubría gran parte del campo de juego, se sabía de antemano que la superficie sufriría daños severos.

Por esta razón, la agrupación desembolsó alrededor de 900.000 dólares (cerca de 3.800 millones de pesos colombianos) destinados específicamente a la reparación técnica de la gramilla.

Lo que cuestiona enérgicamente el concejal Quintero es la falta de claridad y transparencia por parte de la empresa Sencia, consorcio encargado de la administración del estadio.

Publicidad

Aunque Sencia terminó reconociendo públicamente a través de un comunicado que dicho pago sí se ejecutó, hasta el momento no han demostrado con precisión en qué se gastó esa plata ni dónde están esos fondos.

Quintero enfatizó que esta valiosa información salió a la luz pública gracias a la alerta emitida por los propios fanáticos de la banda, conocidos como el ARMY, quienes investigaron el tema y le hicieron llegar los datos al cabildante.

Publicidad

¿Por qué falló el mantenimiento de la gramilla de El Campín tras el concierto de BTS?

Para comprender por qué el terreno de juego no soportó el evento, debes saber que tradicionalmente la recuperación del césped en El Campín requería el cierre del estadio durante tres meses para un proceso natural y adecuado.

No obstante, ante la presión comercial por realizar múltiples eventos y conciertos sin paralizar el escenario tanto tiempo, la firma administradora Sencia implementó una tecnología alternativa conocida como Big Rolls, consistente en la instalación de grandes tapetes de césped traídos con asesoría técnica internacional.

Sencia prometió que con este sistema la cancha estarías lista en solo 10 días, reduciendo drásticamente los tiempos tradicionales.

Puedes leer: BTS sorprende a Colombia tras el terremoto: su agencia hace millonaria donación

Publicidad

Sin embargo, la tecnología y la curva de aprendizaje fracasaron rotundamente en la práctica. Durante los compromisos futbolísticos posteriores, la grama no pegó adecuadamente, levantándose en pedazos y obligando incluso a la suspensión de partidos oficiales como el encuentro entre Millonarios y Once Caldas.

Así, a pesar del inmenso dinero pagado por BTS para prevenir el deterioro, el campo terminó destrozado e inservible para el fútbol profesional.

Publicidad

¿Qué papel juegan Sencia y las autoridades de Bogotá en el contrato de El Campín?

La polémica alrededor de la gramilla es solo la punta del iceberg de una controversia estructural más amplia sobre la concesión de El Campín.

El contrato de Alianza Público-Privada (APP) le fue adjudicado a la empresa Sencia el 29 de diciembre de 2023, a escasos dos días de finalizar la administración de la exalcaldesa Claudia López y la dirección del IDRD con Blanca Durán, entregando la explotación del estadio por un periodo de 29 años.

Según ha denunciado Quintero, Sencia posteriormente vendió el 51% de sus acciones a CorfiColombiana (del Grupo Aval) por una suma cercana a los 90.000 millones de pesos en una operación financiera tipo cash out, dejando dudas sobre si el consorcio original tenía la capacidad financiera real para ejecutar el proyecto del nuevo estadio.

Asimismo, la administración actual del alcalde Carlos Fernando Galán realizó modificaciones contractuales para aumentar la capacidad del futuro estadio a 60.000 espectadores, mientras Sencia continúa explotando la infraestructura actual.

Publicidad

El concejal también ha criticado fuertemente que el IDRD haya delegado la supervisión del contrato al interventor Harold Huertas, y que el contrato carezca de indicadores de servicio precisos para definir legalmente qué es "una grama en buen estado".

Por ello, Quintero solicita la intervención urgente de organismos de control como la Contraloría, la Personería y la Fiscalía para esclarecer el paradero del dinero aportado por BTS y poner orden en la gestión del icónico escenario bogotano.

Publicidad

Mira la entrevista completa: