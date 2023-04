Fallece el actor Andrés García a los 81 años

El actor Andrés García falleció en las últimas horas a sus 81 años, según lo confirmó el periodista Gustavo Adolfo Infante, en su programa 'De primera mano'.

Por su parte, la viuda del artista compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que además de expresar su dolor, reveló que aunque su esposo recibió una transfusión de sangre el pasado domingo, no fue suficiente, pues "su"cuerpecito ya estaba muy cansado".

Vale la pena mencionar que en septiembre de 2022, el mexicano sufrió una fuerte caída en la que se golpeó la cabeza; ya había tenido otro incidente dos meses atrás. Además, el también escritor, sufría de cirrosis hepática diagnosticada el mismo año.

“Estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé”, con esas palabras el actor contó lo que le había sucedido en ese entonces.

Publicidad

Debido a la crítica condición de García, en sus últimos videos se logra observar postrado en una cama, en la que es evidente su deterioro físico.

Así mismo, se conoció que la ahora viuda, había informado a finales de marzo, de este 2023, que el actor "comía poquito" y al parecer, se le dificultaba caminar.

¿Quién era Andrés García?

Publicidad

Andrés García fue un actor de cine y televisión dominicanomexicano, conocido principalmente por sus diversas apariciones en películas y novelas mexicanas.

García comenzó su carrera como actor en la década de 1960 y se convirtió en un nombre familiar en las décadas de 1970 y 1980, gracias a su buena apariencia, encanto y talento.

Algunas de sus telenovelas más populares incluyen 'El derecho de nacer', 'El amor tiene cara de mujer', 'El manantial del milagro' y 'El maleficio'.

También protagonizó numerosas películas, entre ellas 'El ángel exterminador', 'El hombre y la bestia' y 'La leyenda de la Nahuala'.

Además de su carrera como actor, García también fue conocido por sus relaciones románticas con algunas de las mujeres más bellas de América Latina, incluida la actriz Lucía Méndez y la cantante Ana Gabriel. Se retiró de la actuación en 2016 y desde ese entonces dedicó su tiempo a escribir y dirigir; sin embargo, los excesos empezaron a cobrarle factura.

Publicidad

Te puede interesar: Las piroperas de La Kalle se metieron a una obra de construcción