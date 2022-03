Adriana Lucia muestra por primera vez la carita de sus gemelas y enamora a sus seguidores

La cantante Adriana Lucia enterneció a sus millones de seguidores, al compartir la primera foto mostrando la cara de sus gemelas Carlota y Simona, quienes nacieron prematuras el pasado 11 de enero.

Por medio de su cuenta personal en Instagram , la artista mantuvo al tanto a sus fans sobre la salud de sus pequeñas, quienes en los primeros días de vida debieron estar en la clínica, para que los doctores las supervisaran y les ayudaran a desarrollar sus órganos.

El pasado 4 de marzo, Adriana Lucia dio la gran noticia de que les habían dado de alta, por lo que ya estaban en la comodidad de su casa y en familia. Con algunas fotos de Carlota y Simona en la cama, la cantante enamoró a sus fans.

Fue tan solo hasta este 21 de marzo, que la intérprete de 'Quiero Que Te Quedes', tomó la decisión de mostrar por primera vez el hermoso rostro de sus bebés, quienes llegaron para llenar de alegría a la familia.

Esa foto era muy esperada por sus seguidores, quienes en su cuenta de Instagram la llenaron de halagos por lo hermosas que son las pequeñas. Junto a sus fotos, Adriana Lucia escribió: "Les presento a Simona y a Carlota. Damos gracias a Dios por su inmenso amor y ternura. ¿Cuál creen que es Carlota y cuál Simona?".

"Nooooo que son esas niñas por Dios!!! ❤️", "Me muero de amor ❤️", "Ayy que coshitass, hermosas 😍", "Hay no pero que hermosura de Angelitos 😍", "Lo más lindo que he visto hoyyy😍", son algunos de los comentarios de los usuarios de la red social de Instagram.