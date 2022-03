El famoso Carnaval de Barranquilla comenzó este sábado 26 de marzo con la Batalla de Flores, desfile en el que es muy común ver a algunas personalidades de la farándula colombiana, y este 2022 la influencer Aida Victoria era una de las invitadas, sin embargo, a última hoy le informaron que no podía participar.

La barranquillera aseguró por medio de sus redes sociales que le hicieron una 'rosca' y por ese motivo no la dejaron subir a la carroza con la que ella tenía una pauta comercial, pero como ya muchas personas saben, Aida Victoria no se iba a quedar de brazos cruzados y camuflada y con un disfraz se metió al desfile.

En la filmación que ya se viralizó, se puede ver a la joven caminando y con un micrófono dijo muy fuerte: "Me hicieron una rosca tremenda para no dejarme montar en mi carroza, entonces yo dije, así sea a pie me bailo la batalla de las flores".

Después de terminado el evento, la influencer habló a sus seguidores en Instagram y les contó lo que sucedió: "Demos el beneficio de la duda, tal vez el problema fue de organización, pero es que si les contara todo lo que hablaron cuando vieron mi nombre en esa lista, por eso digo que aquí la rosca comanda todo. Entonces puse mi plataforma en el tráiler de una comparsa y así fue que pude salir... Esa gente se burló y decían que yo estaba loca si creía que me iban a dejar salir. No iba a llorar, me puse mi traje, me maquillé y para allá me fui, obviamente a escondidas".

Como era de esperarse, muchos internautas opinaron al respecto y dijeron que le hicieron lo mismo que le ocurrió a Andrea Valdiri hace algunos años.

"Igualito a lo de la Valdiri… jajaja pero esoo! Los puso en su puesto amooo a esta mujer 🤣 brilla 🔥", "Eso tiene nombre propio Alex char ... Pero aida se salió con la suya 👏😂", "No tenía ni idea que eso se manejaba de esa manera!", son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.