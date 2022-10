Aida Victoria Merlano y Westcol se besan apasionadamente en pleno en vivo; el joven lo logró

Desde hace algún tiempo la influencer Aida Victoria Merlano y el generador de contenidos Westcol han dado de qué hablar luego de realizar algunas transmisiones en vivo y de decirse cosas románticas el uno al otro.

Sin embargo, este fin de semana ocurrió algo que dejó a más de un internauta con ganas de más, pues luego de varias emisiones por medio de la plataforma de Twitch, sucedió lo que muchos esperaban hace tiempo.

Todo comenzó cuando Westcol le dedicó unas tiernas palabras a su enamorada diciéndole todo lo que le podía ofrecer.

"Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes. Entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar. ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?", aseguró el joven creador de contenidos.

Ante esta tremenda declaración Aida Victoria Merlano sonrió y aseguró que él la hacía muy feliz y que era su polo a tierra.

En otro momento del video en vivo, Westcol estaba hablando cuando fue sorprendido por un tremendo beso que le dio la influencer. Luego de varios segundos de un romántico momento, Aida aseguró que estaba muy nerviosa y hasta mostró en cámaras que las manos y los pies le estaban temblando.

El joven no se quedó atrás y aseguró lo mismo que ella pues no se esperaba que su enamorada fuera reaccionar de esa manera.

Este video ha causado todo tipo de reacciones en las redes y hay personas quienes apoyan este nuevo romance mientras que otros critican a Aida por ir tan rápido, ya que hace poco terminó su relación con el cantante Naldy.

"Así es , toda Colombia quiere y ella escogió el más ruco y ñeque!", "aida victoria con casa por cárcel y comiéndose a westcol, no mija escoja una sola miseria", "Que le guste westcol es probablemente la mayor red flag que alguien puede tener", "Westcol y Aida demostraron que el amor es entre dos, importa un culo lo que digan los demás. Sencillo", son algunos de los comentarios.

Yo quiero que me metan una parla cómo la que westcol le mete a aida pic.twitter.com/lPjGILR1nZ — soytuputokarma (@pr3tty_s1l) October 14, 2022

Algo como lo de West y Aida 🥺❤️ Lo logro! pic.twitter.com/etGRlPyZfT — Camilo Sanchez (@CamiloS37110976) October 15, 2022

