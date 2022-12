Aida Victoria publica video de mechoneada y pide disculpas a Yina Calderón: "no debí tirarla así"

Desde hace algunos días Yina Calderón y Aida Victoria han sido tendencia en diferentes plataformas digitales, luego de la supuesta confesión de Merlano a Westcol de que extrañaba el miembro viril de Yeferson Cossio.

Ante este chisme Yina no se pudo contener y dar su opinión al respecto diciendo: "Yo la considero mi amiga y me cae muy bien, al igual que su mamá, quien es una excelente persona y tuvimos la oportunidad de hablar hace poco; pero hoy me toca hablar de una manera objetiva (...) Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien".

Luego de esas palabras Aida salió a asegurar que nunca ha sido la amiga de Yina: "De todas las barbaridades que hablaste en esas historias lo más sorprendente es que te atrevas a decir que me consideras tu amiga, porque a un amigo no se le pega una puñalada trapera y, cuando uno es amigo, de,be ser leal; pero tú de lealtad no tienes ni idea porque trapeaste el piso con esa palabra en todas tus declaraciones".

Ahora, parece ser que Aida se arrepintió de haber hablado sobre Yina y le pidió disculpas en las redes sociales, sin embargo, varios internautas aseguraron que en sus palabras había algo de ironía.

En un posteo en su Instagram, Merlano escribió: "Quiero pedir unas disculpas a quienes vieron el incidente en el que me agarré con Yina. Creo que no debí tirarla al piso de esa manera. A veces uno se deja llevar por la rabia".

Al mismo tiempo, en su siguiente historia publicó un video de una pelea de boxeo en la que se ve a dos mujeres, una con cabello negro que tira al piso a otra con pelo de colores al piso. Usuarios de internet aseguraron que Aida estaría haciendo referencia a ella y a Yina.

