Aleks Syntek se arrepintió y ahora no descarta la posibilidad de cantar reguetón

El cantante mexicano de música pop Alex Syntek fue aplaudido, pero también fue blanco de críticas hace un tiempo, cuando arremetió contra el reguetón diciendo que era un género que venía de los simios. Además, en diferentes ocasiones criticó a J Balvin y a Bad Bunny , que como bien todos lo saben, son dos de los exponentes más importantes del género en la actualidad.

Sin embargo, todo apunta que el tiempo y la pandemia hicieron de las suyas, y el cantante cambió de parecer pues en una entrevista con el reconocido conductor mexicano Yordy Rosado, el cantante dio a entender que ahora no se negaría a la posibilidad de incursionar en el género, siempre y cuando, no tenga que usar el lenguaje sexual y machista.

Pese a su declaración, el cantante fue claro al expresar que aunque respeta todos los géneros, a él no le gusta el reguetón.

“Hay demasiadas canciones que hablan de sexo explícito, muy pornográficas y que se exponen en lugares que no deben de ser. Yo siempre he hablado como papá y no es crítica de artista a artista. Me preocupan mucho mis hijos. Es importante que lo tengamos en cuenta como sociedad”, le explicó el artista a Yordi.

Por lo tanto, al parecer lo que realmente le molesta al artista del género, son sus letras, las cuales considera no dejan un mensaje positivo. Así que con el fin de dejar claro su punto, reforzó su argumento resaltando el trabajo del cantante colombiano Sebastián Yatra , quien ha incursionado en el género haciendo canciones de amor.

Vale la pena aclarar, que durante la entrevista, el artista señaló que la crítica del artista no va dirigida solo hacia el género urbano, sino que también va de la mano con los narcocorridos y toda la música que mandan mensajes negativos a la sociedad.

"El punto es que los niños no puedan tener acceso a letras que hablen de guerra o cosas negativas", anotó Syntek.