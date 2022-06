Anddy Caicedo habló de la posibilidad de volver con Elianis Garrido

El carismático cantante de salsa Caleño, Anddy Caidedo, hijo del co-creador y compositor de la orquesta Guayacán, Nino Caicedo; mantuvo una relación amorosa con la modelo y presentadora barranquillera Elianis Garrido que llegó a su final en el 2021.

La pareja figuraba como una de las favoritas del mundo de la farándula colombiana. Los dos solían compartir con toda su comunidad de Instagram, detalles de sus viajes juntos y momentos importantes de su relación. De hecho, muchos internautas llegaron a solicitarle a ambos, que no le dieran más vuelta al asunto y se casaran.

Sin embargo, parece que el amor no era lo suficientemente fuerte para llegar a ese punto, y el año pasado se dio a conocer que su historia de amor no iba más. De hecho hace poco rondaba en los medios de comunicación un rumor de que la bailarina costeña, podría estar tratando de darse un nuevo chance en el amor ya que fue vista en México acompañada de un hombre.

Anddy por su parte ha sido visto viajando, realizado conciertos; no obstante, hace poco a través de la dinámica de las preguntas de Instagram, el cantante estuvo interactuando con sus seguidores y pese a que ya ha pasado un año de la ruptura, un internauta no se aguantó las ganas y le preguntó si volvería con su ex.

A lo que el cantante sin ningún 'rollo' contestó: “ella es una gran mujer, fuimos felices, hay muchos recuerdos lindos, pero nuestro tiempo ya pasó. Como diría por ahí un filósofo del Pacífico #ASonDeQué”.