Andy Rivera da consejos para superar una tusa: "Si alguien te falla no es tu culpa"

Andy Rivera es uno de los artistas de música urbana más reconocidos que hay en el país y quien suele ser bastante descomplicado al momento de contar aspectos de su vida personal por medio de las redes sociales.

Por ese motivo hace poco decidió hacer la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram, en la que un seguidor aprovechó para dejarle un comentario contándole que estaba pasando por una decepción amorosa, a lo que Andy no dudó en darle algunos consejos.

"Mi amor, no dejes que te derroten. Las decepciones sirven para, primero, que se caiga esa venda de los ojos, después de la decepción viene como una iluminación, como si estuvieras descubriendo algo nuevo, que las personas también tienen sus conflictos", dijo el interprete de 'Alguien más'.

Así mismo, Andy aseguró que todas las personas tienen problemas: "Los problemas de las personas no son tu culpa, que si alguien te falla no es tu culpa, aprende de esa decepción, las decepciones amorosas, de amistad, incluso las propias cuando uno se falla a sí mismo, sirven para volverse una viga, ser más fuertes".

Los fans del cantante en varias oportunidades le han preguntado si tiene novia, algo que Andy ha dejado claro que siente que no es el momento indicado para empezar una nueva relación amorosa: "Me parece que este no es el momento correcto de hacerlo y menos pasando el proceso que estoy pasando, el dolor de las personas hace que uno se conecte mucho y no quiero que alguien conecte conmigo a través de mi dolor, nos emparejemos y que luego yo me empiece a sentir mejor y haga esta persona de lado".

Recordemos que Andy Rivera terminó su noviazgo con Lina Tejeiro a inicios de este 2022 después de intentarlo por mucho tiempo. Ahora la actriz disfruta de su vida en pareja con el cantante paisa Juan Duque.

