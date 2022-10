Andy Rivera habría reaccionado tras el anuncio de ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque

Desde que Juan Duque confirmó el fin de su relación amorosa con la actriz Lina Tejeiro son muchas las personas que han estado pendientes de las redes sociales de los involucrados para conocer un poco más a fondo los detalles de la ruptura.

Recordemos que el artista paisa en un principio había contado que estaban teniendo una crisis: "No es fácil, la vuelta está muy densa, a veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto, les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano, vamos a estar bien, solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien".

Luego, el pasado domingo por fin confirmó que sí se había acabado la relación: "Solamente aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue una decisión de ella que yo respeté y está bien. Hace más de 15 días ya habíamos cortado toda comunicación, por darle espacio a ella".

Así mismo, aseguró que espera que este momento no manche su carrera musical por la que ha estado trabajando durante tantos años: "En serio, ojalá esto no manche mi carrera musical que he trabajado con tanto empeño durante estos años, que le he metido amor, que he hecho muchas cosas y no voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo".

Ahora, el que apareció en escena fue Andy Rivera quien hace algunos días publicó en su Twitter una frase que estaría relacionada con el fin de la relación de Lina y Juan.

El cantante escribió: "No busques permanencia en lugares donde no puedas encontrarte".

No busques permanencia en lugares donde no puedas encontrarte. — Andy Rivera (@AndyRivera_) October 22, 2022

Así mismo, la actriz publicó en su cuenta oficial de Twitter una frase que muchos relación con su exnovio Juan Duque.

"Lo que se permite, se repite", dijo Lina Tejeiro.

Lo que se permite, se repite. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) October 24, 2022

