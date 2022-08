"Baila más la salchicha en el sartén", le dicen a Maluma por baile sexy en toalla

Para nadie es un secreto que Maluma es uno de los hombres más deseados que hay no solo en Colombia, sino que a nivel mundial el joven se ha sabido ganar el amor de sus millones de seguidores.

El cantante es bastante activo en todas sus redes sociales y por ese motivo le gusta compartir videos divertidos o fotos sexy con las que pone a volar la imaginación de sus fans.

Hace poco el paisa publicó en su cuenta personal de TikTok un video con el que dejó poco a imaginación pues mientras salía de la ducha, decidió bailar de manera sexy su nueva canción 'El que espera'. El cantante se tapaba de la cintura para abajo y movió sus caderas lo mejor que pudo, sin embargo, a pesar de ser un sex symbol, varios internautas criticaron sus movimientos.

La filmación fue compartida por la cuenta de 'Lo sé todo' y allí algunos usuarios han dicho que no se mueve muy bien: "Baila mas la salchicha en el sartén", "Tiene más sabor un vaso de babas🙄", "Si así como baila hace el delicioso, pailassss hermano 😂😂😂😂😂", "Se mueve más un ventilador jajaja", "Tiene cuerpo de nadador 🏊‍♂️ nada por delante nada por detrás 😂", "Jjajajaaj definitivamente no sabe bailar es nada", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que Maluma hace poco hizo el lanzamiento oficial de su propio mezcal, dejando claro que aparte de ser un excelente artista musical también es un empresario que piensa en grande.

Durante una rueda de prensa que brindó en México , en la que mostró su nuevo producto, Maluma dijo: "Me parece bonito que la gente conozca mi carrera musical, pero que también me conozca más atrás: quién es el empresario, cuáles son los proyectos que hay aparte de mi música. Mi música hizo que todo esto pasara. Nunca voy a demeritar mi carrera musical, pero siento que a raíz de que uno va cambiando y creciendo también cambian y crecen los sueños. No quiere decir que me voy a retirar de la música, porque para mí es lo número uno, pero esto es un 'side project'".

