"Basura desechable": León Larregui, vocalista de Zoé opinó sobre la música de Bad Bunny

Justo en el momento en el que la carrera musical del el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido en la industria como ' Bad Bunny' se encuentra en uno de sus mejores momentos, el vocalista de la banda mexicana Zoé, León Larregui, arremetió contra él y sus creaciones musicales.

La manifestación de su inconformidad con el trabajo del boricua, Larregui la hizo a través de su cuenta oficial de Twitter , donde sorprendió a todos sus seguidores con sus fuertes y ofensivas declaraciones, al re tuitear una nota que el periódico 'El mundo' había publicado hablando acerca del éxito del último lanzamiento del 'conejo malo'.

Publicidad

"Basura desechable!!! Diseño de consumo capitalista, refrito de ignorancia!!!" fue lo que escribió el intérprete de 'Brillas', Souvenir', y ' locos', canciones que hacen parte de su proyecto musical en solitario.

Cabe resaltar que en ocasiones anteriores el artista había revelado que el reguetón no está en su lista de géneros musicales que le agradan, pues prefiere el "romanticismo de la música" más tradicional.

No obstante, los comentarios despectivos del cantante generaron que varios internautas reaccionaran y arremetieran contra él, defendiendo la música de Bad Bunny.

Publicidad

"Que tu no música ya no suene no es problema de Bad Bunny", fue uno de los comentarios que sobresalieron en la publicación sin embargo, León no le respondió a nadie, nada al respecto.

Cabe resaltar que Bad Bunny por su parte tampoco ha salido a hablar del tema, probablemente porque aún no seda por enterado o porque simplemente no le interesa entrar en pleitos.

Publicidad