"Béseme en los ... que no hay problema": Aida Victoria y una candente propuesta a Jhonny Rivera

Para nadie es un secreto que la influencer Aida Victoria y el cantante de música popular Jhonny Rivera son muy buenos amigos y hasta muchos han insinuado que entre ellos pasa algo más candente que solo una amistad.

Hace poco ella compartió en su cuenta personal de Instagram un video que levantó todo tipo de rumores de un posible romance, ya que se ven muy juntos y románticos.

Al principio de la filmación, se puede ver que Aida Victoria está abrazada a Jhonny Rivera en lo que parece ser una caballeriza. Ella lo mira fijamente mientras el cantante mira a una cámara. Allí la influencer escribió: "Al final terminé regañándolo".

Algunos segundos más tarde, la joven ya en una ropa un poco más deportiva le contó a sus fans una situación que le sucedió con el artista: "Un día me llama don Jhonny a decirme que si yo quería ser su amante, y ¿qué dije yo?, se les acabó la payasa, me largo, me encontré un sugar y no, disque era para grabar un video".

Para finalizar, en el video se puede ver que Aida Victoria está sobre el cantante quien está recostado en un heno de la caballeriza y ella asegura que en ese momento todo se subió de temperatura, ya que ella le pidió al artista que la besara en los henos.

Allí terminando el video la influencer aseguro algo: "Solo diré que casí le da un infarto ese día".

Lo único cierto es que todas estas fotos y videos que ella muestra en sus redes, se trata del nuevo video musical del cantante Jhonny Rivera y llamó a Aida Victoria para ser la protagonista, ya que tienen una buena conexión.