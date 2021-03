"Bollazo", Melissa Martínez mostró sus curvas en traje de baño y todos quedaron fascinados

Melissa Martínez es una de las presentadoras de deportes más lindas de Colombia y su belleza nunca pasa desapercibida, pues siempre destaca por su voluptuosidad y glamour.

Aunque nunca se ha caracterizado por ser muy delgada, siempre trata de cuidarse con ejercicio y buena alimentación para mantenerse en forma. No obstante, sus curvas prominentes siempre llaman la atención.

Recientemente, posó en traje de baño en un paseo que hizo a Llano grande y más de uno quedó encantado con la hermosa barranquillera. En la foto aparece con gafas oscuras de sol y sonriente para enamorar a más de uno.

"BUEN DÍA ❤️ “trabajo incansablemente para no sentir remordimientos cuando la paso bueno” Att: Melissa Mar. (No me hagan pasar pena con los comentarios por favor)", escribió Melissa en la publicación.

No obstante, sus fanáticos la llenaron de piropos en la fotografía, pues le dicen que "tiene una figura perfecta", se ve radiante y muy hermosa.

"Cual pena Dios mio, una mujer tan trabajadora merece su descanso y más con semejante cuerpaz", "Tú, señora bonita, te hace bella que no eres del prototipo que nos venden las redes... y aún así eres la más bella, tú cuerpo es perfecto, tú forma de ser más y ello te hace bella, la más bella de todas porque curvas tienen todas y solo venden eso, curvas... pero tú.... Dios!!! Eres linda y bella en todo. Eres casi perfecta", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.