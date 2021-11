¡Buenas noticias! Michel Brown sí participará en la novela 'Pasión de Gavilanes'

La telenovela 'Pasión de Gavilanes' marcó a toda una generación y la noticia de que llega la segunda temporada emocionó a más de un seguidor.

Hace algún tiempo se había informado a los medios de comunicación que el argentino Michel Brown no estaría en esta nueva entrega y muchos fan se pusieron muy tristes, pero Danna García lo desmintió por medio de su cuenta personal en Instagram .

En un video en vivo en su red social, la actriz dijo “Sí va a estar Michel, pero el cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, sino más bien a él. En todo caso estamos muy ilusionados de poder en algún momento vernos, todos entramos en diferentes momentos en la historia porque, repito, la historia no se trata de nosotros, sino del universo Gavilanes, entonces va a ser diferente”.

Por otro lado, el mismo actor emocionó a sus seguidores al compartir en su Instagram una foto de un sombrero, y allí escribió “Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento lo que haremos con él”

A pesar d que ninguno de los dos dio más detalles sobre la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes', los seguidores de la novela están muy ansiosos por poder ver en acción a sus actores favoritos.