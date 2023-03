Canción de Shakira y Karol G ya tiene versión en salsa y suena espectacular

Shakira y Karol G hace poco lanzaron su nueva canción llamada 'TQG', tema que sin lugar a dudas se ha ganado el corazón de millones de sus fans que no dejan de cantarla y de replicar la coreografía que las artistas hacen en el video oficial que está en la plataforma de YouTube, el cual tiene hasta el momento más de 30 millones de reproducciones.

Recordemos que varios internautas han opinado que la letra de la canción va dirigida a sus exparejas Gerard Piqué y Anuel AA, pues en algunas partes dicen: "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias" o "Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido".

Sin embargo, Karol G en una reciente entrevista reveló que la letra la escribió en un momento de su vida y la dejó guardada, pero sintió que la situación que estaba pasando Shakira con el divorcio del exfutbolista era muy similar a lo que ella pasó y la letra era perfecta, por ese motivo la 'desempolvó' y ahora es un éxito total.

Este tema ha gustado bastante, tanto es así que hace poco un grupo que hace música salsa decidió hacer 'TQG' en este ritmo y ha llamado la atención de miles de internautas, por ese motivo la mismísima Karol G publicó una parte de la canción en las historias de su Instagram y etiquetó a Shakira con la palabra 'Ufff' y algunos emojis de cara con calor, haciendo referencia a que la nueva versión estaba explosiva.

Los internautas que escucharon la canción en salsa opinaron que sonaba muy bien y felicitaron a los artistas por ese excelente trabajo.

