Carlos Vives da detalles nunca conocidos de su relación con Margarita Rosa

El amor que existió entre el cantante Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco siempre será recordado por muchos seguidores de los artistas. El amor de ellos comenzó en los años 80 cuando protagonizaron la novela llamada 'Gallito Ramírez' y su amor traspasó la pantalla.

Ambos se casaron en el año 1988, pero solamente duró dos años y cuando anunciaron su separación, algunas personas no entendieron los motivos y ellos tampoco aclararon la situación, por lo que Carlos Vives haya hablado al respecto acaparó las miradas de cientos de personas.

En una reciente entrevista el cantante dijo que él sintió que Margarita Rosa de Francisco nunca lo quiso: "Tuve mis desamores terribles. Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida, a veces ganamos y a veces perdemos, y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre", sin embargo, aclaró que no hay rencores entre ellos.

Carlos Vives aseguró que en su momento le dolió bastante que el matrimonio no haya funcionado, pero hoy día está seguro que la vida le tenía preparadas cosas hermosas y en ese momento aprovechó para resaltar a su actual esposa Claudia Elena Vásquez, con quien formó una hermosa familia.

"Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, ama lo que hago, tenemos un proyecto de vida en Colombia", aseguró el intérprete de 'Cuando nos volvamos a encontrar'.

Recordemos que el artista siempre ha valorado la compañía de su esposa, pues hubo un momento en la vida de él que no encontraba inspiración para escribir y cantar, pero Claudia le ayudó y ambos salieron adelante.

