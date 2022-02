Carolina Cruz da respuesta contundente a quienes la critican por tener un hijo "estando vieja"

Carolina Cruz es una de las mujeres más hermosas que hay en Colombia y es muy activa en sus redes sociales en las que comparte el día a día con sus hijos, con sus millones de seguidores que tiene no solo en el país sino a nivel internacional.

Hace poco, la modelo fue entrevistada en el programa de 'La Red' de Caracol Televisión, y allí aprovechó para abrir su corazón y contarle al mundo todo lo que ha tenido que vivir con la salud de su segundo hijo Salvador, y las críticas constantes de los internautas que la culpan por esto.

La presentadora de 'Día a Día' dijo que su bebé tuvo problemas con Macrocefalia, algo que le da a pocas personas en el mundo y que ella no conocía. Además, expresó que así tuviera mucho dolor en su corazón por la situación de su hijo, ella siempre estuvo muy fuerte y creyó que todo iba a estar muy bien.

Así mismo, Carolina Cruz dijo que se siente muy afortunada de poder tener un buen trabajo con un excelente sueldo, con el que ha podido ayudar a su hijo.

Carolina Cruz le responde a quienes la critican por tener un hijo a su edad.

La presentadora de televisión aprovechó las cámaras, para hablarle directamente a todas las personas que la critican en las redes sociales y la acusan por el problema de salud de su bebé Salvador.

"La gente piensa que uno tiene una vida perfecta y que no le pasa nada y que uno no sufre ni se angustia. Pero no, esa no es la realidad. La gente dice: ‘Eso a ella le pasó porque le dio por tener un hijo ya estando vieja’", dijo Carolina Cruz.

Es por esto que ella decidió respirar profundo para intentar que esas palabras ofensivas no la afectaran. Finalizó el tema diciendo: "La gente habla desde la ignorancia".

Mira el video de la entrevista acá: