Carolina Soto muestra su exitoso truco para maquillar los ojos con una cuchara

Carolina Soto ha ganado mucha fama en el último tiempo, debido a su participación en el programa matutino de Caracol Televisión , 'Día a Día' y además por ser una mujer muy activa en sus redes sociales , en las que le gusta compartir todo tipo de contenidos, pero además dar sus consejos de belleza.

Hace poco la presentadora publicó en su cuenta personal de Instagram , en la que tiene más de 3 millones de seguidores, un video que se robó todos los aplausos y varias mujeres le agradecieron por compartirlo.

Carolina Soto decidió probar un truco que hace mucho quería comprobar si servía o no, se trata de usar una cuchara para maquillarte los ojos.

Junto a su pequeño tutorial que dura menos de un minuto, ella escribió: "Me encantó este maquillaje! Y el truco de la cuchara estaba que lo probaba y funcionó! ✨🥰"...

Allí se puede ver que Carolina Soto se pone la cuchara en su parpado y comienza a maquillarlo poco a poco usando sombras, y el resultado final es espectacular.

El video se viralizó y ya tiene miles de comentarios de sus seguidores, quienes la admiran y apoyan en todo lo que ella hace: "Ese tip de la cuchara es u. HIT!!!", "ME ENCANTO 😍❤️👏👏👏👏 WOWWW CARITO TU ERES LA MÁS 😍😍😍", "Me encantó", "Divinaa Carito!😍❤️ me encantó este tip", "Lo que yo necesitaba en mi vida 😂", y muchos más.