Tuvo que matar a su perro para salvar la vida de su hija de un año

Un impactante momento vivió una mujer luego de que sus dos perros de raza pitbull atacaran sorpresivamente a su hijita de un año. En el hecho, la madre tuvo que atacar a una de sus mascotas para salvar la vida de su niña.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de California, Estados Unidos, donde una familia convivía con dos perros de la raza catalogada como peligrosa, los cuales acostumbraban a permanecer en el patio o jardín de la casa.

Según cuenta Jaime Morales, mamá de la niña Ruby Ann Cervantes, de un año, el domingo decidieron mantener dentro de la casa a los perros porque los habían bañado; sin embargo, en horas de la noche se desató una tragedia luego de que ambos animales se abalanzaran contra la bebé a quien atacaron ferozmente.

La mujer y demás familiares dicen que los perros nunca habían mostrado señales de violencia o reacciones que los pudiera poner en alerta sobre alguna conducta peligrosa y que no comprenden qué los llevó a atacar a la niña.

Al percatarse del ataque, que no duró más de tres minutos, familiares como la mamá, la abuela y la tía de la niña intentaron intervenir para salvarla, pero todo fue en vano ya que los animales también las atacaron a ellas.

En medio de la aterradora situación, Ruby tomo un cuchillo de la cocina y apuñaló a uno de los perros ocasionándole la muerte y logrando que soltara a su bebé.

“Era él o mi hija, así que elegí a mi hija. Hice lo que tenía que hacer para protegerla”, dijo la mujer al contar que el animal murió tras recibir la herida.

La niña fue llevada de urgencia a un hospital donde se confirmó que tiene heridas por mordedura en la pierna, el tobillo y el hombro, por lo que tuvo que ser sometida a cirugías.

Además, en medio del sarandeo, los animales le fracturaron la cadera a la pequeña que tras las cirugías permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Las otras mujeres también fueron atendidas por heridas profundas causadas por las mordeduras de los perros.

“El perro no me soltaba. Me siento muy mal, pero tenía que hacerlo. Estoy bastante segura de que cualquiera habría hecho lo mismo”, declaró la mujer, visiblemente afectada por lo que vivió.

En cuanto al segundo perro, el control de animales fue hasta la vivienda y retiró al animal tras indicar que debe ser sacrificado.