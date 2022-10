Christian Nodal presume a su novia Cazzu; y levanta sospechas de que le escribió una canción

Pese a que ya han pasado varios meses desde que Christian Nodal dio a conocer que su relación con la cantante Belinda había terminado. En redes sociales aún existen páginas creadas por sus seguidores, las cuales conservan algunas fotos y videos compartidos por la pareja cuando estaban en el idilio, pues al parecer guardan la esperanza de que en algún momento se reconcilien.

Sin embargo para Nodal esa posibilidad parece nula, pues todo indica que Belinda cada vez más pasa a ser un capítulo olvidado en su vida, ya que se ha mostrado muy amoroso con su novia actual, la rapera argentina Julieta Cazzucceli, más conocida en la industria de la música y el entretenimiento como 'Cazzu'.

Así lo dejó ver el intérprete de 'Ya no somos, ni seremos' en su cuenta de Instagram, donde publicó un video mientras se transportaba en un vehículo junto a ella por las carretera de Kansas City, Misuri. En el clip se observa como Nodal la toma de la mano mientras ella mira por la ventana y posteriormente le sonríe.

Sin embargo un detalle que llamó la atención fue la canción con la que Christian musicalizó dicho video, pues se trataría de una composición que el habría creado para su novia la cual aún no ha salido a la luz oficialmente.

“Por eso descanso a gusto en tus nalgas y si un día te cansas yo me mudo pa’ Kansas pa’ donde no haya nadie que sepa lo que pasa, que fui un pendejo por dejarte ir, mi peor pesadilla acaba así, tu eres mi bebita fiu fiu, que hablen lo que quieran pero nadie brilla como brillas tu, bebé tu eres rica como sazón de tu mamá, por si me olvidas te hice esta aunque sea pa’ recordar” dice un fragmento de dicha canción.

Nodal presume su amor por Cazzu en redes sociales pic.twitter.com/h6NeNjL1PT — Lo + viral (@VideosVirales69) October 31, 2022

