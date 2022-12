Claudia Bahamón habla de la muerte y genera preocupación; aseguran que se está despidiendo

Sin lugar a dudas, Claudia Bahamón es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y quien con el paso de los años se ha sabido ganar su lugar en el corazón de los colombianos gracias a su particular forma de ser.

La modelo suele ser bastante activa por medio de sus redes sociales en las que le gusta compartir fotos y videos en sus momentos de trabajo y personales, demostrando que es una mujer relajada en muchos aspectos de su vida.

Sin embargo, hace poco causó preocupación entre sus millones de seguidores, pues en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de 4 millones de personas, publicó una misteriosa reflexión sobre la muerte, algo que dejó pensando a los internautas sobre si se está despidiendo.

En sus historias la presentadora escribió: "He tenido muchas conversaciones conmigo misma de lo que para mí es la muerte, que es el destino de todos nosotros los seres vivos. Que es el grado de la vida, que es la celebración de la existencia, que es el fin de lo material, que es nada y es todo".

Luego, continuó expresando: "Todo lo material debe en algún momento perder ese estado. Todos conocemos racionalmente esa verdad pero lo que nos espera dejar este plano es un misterio".

Esta publicación fue rescatada por la cuenta de Instagram de La Chismosa News y ha causado un gran revuelo, tanto es así que le han dejado comentarios: "Es cierto, el fin de lo material y que a todos nos va a llegar... Con eso no dijo que se quería morir", "Qué negatividad así es que atraen las tragedias, porque no piensan en cosas más agradables, todos sabemos que nos vamos a morir", "Yo no le veo nada de escalofriante, solo es una realidad que a todos nos va a tocar", "¿Se está despidiendo?", son algunas de las opiniones de los internautas.

