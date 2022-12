VIDEO: puesto de vendedor ambulante fue destruido por mujer que le reclamaba 10 mil pesos

Por medio de las redes sociales se viralizó un video que causó indignación entre cientos de personas pues un vendedor ambulante fue atacado por una mujer quien le destruyó la mercancía en la ciudad de Santa Marta.

Lo que se dice es que al parecer el hombre le debía 10 mil pesos a la mujer y como no le pagó ella decidió cobrárselos de la peor manera, tirando al suelo todos los productos que tenía en una carretilla.

La filmación quedó registrada gracias a un hombre que pasaba por la zona y a quien se le escucha decir: "Un saboteo aquí en el mercado. Miren el reguero que le hizo, el hombre que está camellando. Mira cómo le botó la mercancía al pobre hombre, va aburrido".

Allí se puede ver como la mujer agarró frutas y verduras y con mucha rabia los tiraba al suelo dañándolas por completo, por lo que el vendedor quedó sin mercancía para vender.

Los internautas quedaron aterrados con esta situación y varias personas se ofrecieron para ayudarle al señor con el gasto de los productos perdidos.

#SantaMartaSMAD Por deuda de 10 mil pesos, mujer dañó frutas y verduras de vendedor ambulante

El caso se registró en el Mercado Público de Santa Marta. pic.twitter.com/NZsSU8VZ6a — SANTA MARTA AL DÍA | NOTICIAS (@SantamartaAD) December 5, 2022

Algunos de los comentarios en las redes son: "¿Dónde ubico a ese señor? Yo le pago todas esas cosas", "Mañana paso por el mercado para buscar a ese señor y levanto el número, si no lo han buscado, eso no se hace", "Y el que graba el video y los demás mirones , por que no ayudaron al dueño de la fruta a salvarla?, con solo agarrar entre dos la vieja esa , era suficiente y llamar la policía. No se vale", y muchos más.

Sobre esta situación, la Alcaldía de Santa Marta por medio de la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad, rechazaron esta actitud de la mujer y se ofrecieron para ayudar al hombre.

Marcelino Kdavid Rada, Secretario de Promoción Social, dijo: "Desde la Secretaría de Promoción Social estamos identificando al vendedor ambulante que fue víctima de esta agresión, para hacerle no solo el acompañamiento legal, sino también social, y efectuar las acciones correspondientes contra la persona que les ocasionó este daño".

Distrito ofrece atención legal y social a vendedor ambulante víctima de agresión



Desde la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad, se rechaza categóricamente los hechos ocurridos en el Mercado Público. | Todos los detalles en: https://t.co/g9Gg7JM81R pic.twitter.com/1mjNsOw2hJ — Alcaldía de Santa Marta (@SantaMartaDTCH) December 6, 2022

