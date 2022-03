Claudia Loca de Kallejiando apoya a Claudia López contra padres que matriculan lejos a sus hijos

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , de nuevo está en boca de miles de personas luego de dar una sorpresiva respuesta a un medio de comunicación tras ser cuestionada por los trancones que se viven a diario en la capital del país, situación que ha damnificado a muchos estudiantes.

Durante la charla, ella culpó a los papás por matricular a sus hijos en colegios lejos de sus casas: "son los padres de familia los que escogen poner a sus hijos en un colegio que queda a dos horas de su casa", respuesta que no le cayó para nada bien a los ciudadanos.

Por medio de las redes sociales las personas dieron su punto de vista al respecto y le recuerdan a la alcaldesa que “no hay colegios públicos en cada cuadra” y que “los cupos en los colegios no dependen de los padres sino de lo que les asigne el Distrito”.

Esta polémica ha sido tan fuerte que hasta 'Claudia Loca' de Kallejiando dio su opinión y hasta defendió a su colega de las críticas de los colombianos.

Ella aprovechó los micrófonos del programa y la entrevista que le realizaron para expresar: "Investiguen, no se ganen los regaños. Pues yo no los mandé a vivir en Bogotá mi hermano, sencillo".

Además, aprovechó para contarnos sobre su balance en lo que lleva como alcaldesa de Kallejiando: "Estamos haciendo muchas cosas por mi Bogotá, usted lo sabe. Lo bueno es que de las 300 propuestas cumplí con la mayoría, porque son propuestas que he llevado no solo en mi mente, sino en mi corazón".

Para finalizar, 'Claudia Loca' terminó con otro regaño para los ciudadanos: "El metro ya más que un proyecto será hecho en 20 años, téngalo presente porque fue parte de mi proyecto. Espero que me lo atribuyan a mí, porque mi próxima estación es la Presidencia, y si no le gusta pues ábrase del país, yo no los mandé a nacer aquí mi hermano".