René Pérez, más conocido en el mundo artístico como Residente, le 'sacó los trapitos al Sol' a J Balvin con una canción en la que le 'tira' sin piedad; la polémica se desató en redes sociales luego de que el puertorriqueño asegurara que haría una canción para un artista del género urbano.

“En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y, al final, le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el tema”, contó.

Vale la pena recordar que, Residente y J Balvin tuvieron un 'roce' hace algunos meses, en el que incluso se divulgaron mensajes de chat discutiendo. Tras este impasse, el paisa reconoció que ya no sería amigo del intérprete de 'La vuelta al mundo'.

Pese a esto, Residente nuevamente arremete contra Balvin con la nueva canción al estilo BZRP, titulada 'Sessions #49'. Al parecer, el colombiano habría intentado demandarlo.

“Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema, me pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera para que no saque el tema por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él”, aseguró.

En el tema, que tiene una duración de un poco más de 8 minutos, Residente menciona y le 'frontea' a Balvin. En solo 4 horas de su publicación, el video ya cuenta con más de 1 millón de visitas en YouTube y centenares de comentarios con opiniones encontradas.

“Todo un divino aceptando su premio de afrolatino, un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco, mi llave, lo peor de todo y lo má' grave es que este pendejo e’ racista y no lo sabe", rapea en una parte del video que ya está en tendencia en redes sociales.

