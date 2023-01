¡Confirmado! Carmen Villalobos se cuadró con Frederik Oldenburg

Desde hace algún tiempo comenzó a circular el rumor de que la actriz Carmen Villalobos estaba comenzando una nueva relación amorosa, por este motivo varios de sus seguidores comenzaron a estar muy atentos de sus redes sociales y a atar cabos para conocer de quién se trataba.

Pues la noticia ya salió a la luz y la misma pareja de Carmen fue quien reveló la primicia. Se trata nada más ni nada menos que del presentador venezolano Frederik Oldenburg, con quien se le vio muy acaramelada últimamente en una noche de rumba.

El hombre muy feliz contó que llevan poco tiempo y se siente muy afortunado. Asimismo, reveló que se están dando el tiempo de conocerse bien pero que el tiempo que llevan juntos ha sido lo más hermoso que le ha pasado.

Como era de esperarse, los internautas no se demoraron en opinar al respecto y varios hicieron referencia a la canción de la barranquillera Shakira, en la parte que dice: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio".

Varios fans de la actriz aseguraron que Frederik Oldenburg es mucho más guapo que Sebastián Caicedo, con quien Carmen duró muchos años de novios y luego de casarse se separaron por motivos aún desconocidos.

"ella si que hizo el cambio de casio a rolexxxx 😂", "Me encanta esos hombres así, que cuando está. Enamorado lo demuestran sin pensar en el q dirá no nada de esas pendejadas muy bien Carmen 👏", "Cambió un Twingo por un FERRARI 😍", "Es que ella no tiene que esperar tiempo para hacer su vida se dejaron adiós bye bye", "Ese no es Ferrari ni Twingo. Ese es un Toyota al que no le da miedo enfrentar se a él que dirán 👏👏", son algunas de las opiniones de los internautas.

