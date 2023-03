Daniela Álvarez no estaría en una relación con Daniel Arenas: "Narcisistas encubiertos"

Desde que Daniel Arenas y Adamaris López se dieron un beso actuado en un programa en vivo, la relación del presentador y la exreina Daniela Álvarez ha sido el centro de atención pues varios internautas aseguran que su noviazgo terminó debido a esa incómoda situación.

Y es que desde ese momento nunca más se volvieron a ver juntos y en sus respectivas redes sociales ya no comparten los tiernos mensajes a los que nos tenían acostumbrados, por ese motivo los fans de la pareja dicen que el amor se pudo haber acabado.

Después del polémico beso, recordemos que Daniel Arenas le pidió disculpas públicas a Daniela. Por medio de un video en sus redes dijo: "Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano, y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar".

Al respecto Daniela no se pronunció, sin embargo, hace poco fue entrevistada por un periodista en el Carnaval de Barranquilla sobre su relación con el presentador y la exreina solamente esquivó el tema.

Ahora, un comentario que realizó en las redes sociales reavivó los rumores de la separación. Todo comenzó cuando Daniela comento el posteo de una joven creadora digital conocida como Tatiana Franko en Instagram en la que hablaba de una relación que no fue la mejor y que había sido víctima de una especie de engaño que la dejó rota y del cual es difícil salir.

Allí, la empresaria respondió: "Mejor conocidos como narcisistas encubiertos". Este comentario fue suficiente para que los seguidores de la pareja en las redes sociales aseguraran que Daniela y Daniel ya no estaban juntos.

Comentario de Daniela en el posteo de Tatiana Franko /Foto: Captura Instagram Tatiana Franko

